Incautan marihuana, hay un detenido.

Tras una labor de investigación, elementos de Fuerza Coahuila lograron el aseguramiento de 10 kilos de marihuana que tenían ocultos en un domicilio ubicado en la calle Río Escondido y Río San Diego de la colonia 28 de junio de Piedras Negras.

Así mismo, se detuvo a una persona que custodiaba la droga, el cual sería turnado ante el agencia del Ministerio Público de la federación para realizar las investigaciones correspondientes y ver cuál es el origen de la droga.

Trascendió que este decomiso derivó de las recientes detenciones de consumidores que acudían a comprar droga en este lugar, lo que facilito el trabajo de inteligencia que lleva acabo esta corporación para dar con los lugares de venta de esta droga.

No bajaremos la guardia en cuanto al combate de narco menudeo, se busca a los peces gordos propietarios de dicho enervante que pudieran ser personas integrantes de la delincuencia organizada, advierte la corporación, por lo que reforzarán los trabajos de inteligencia y patrullaje para dar con los lugares de venta y distribución del enervante.