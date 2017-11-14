Incendio a negocio moviliza a Bomberos.

Movilización de elementos de Bomberos provocó el reporte de incendio en una refaccionaria en la colonia Lázaro Cárdenas.

Los hechos ocurrieron sobre la Avenida Miguel Garza, del sector Lázaro Cárdenas, hasta donde llegaron los Bomberos para sofocar el fuego.

Pero al llegar se dan cuenta que es un conato de incendio en el exterior de la negociación provocado por una mala instalación eléctrica, por lo que de inmediato tomaron control de la situación para que no pasara a mayores.

En estos hechos se movilizaron elementos de Seguridad Publica, así como de Bomberos y Protección Civil para ayudar a evitar una tragedia.