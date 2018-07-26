Incendio consume domicilio en el Ejido Piedras Negras

La tarde del jueves se requería la presencia de los elementos del H. Cuerpo de Bomberos para que atendieran el llamado de auxilio cuando se incendiaba un domicilio en la calle Emiliano Zapata número 610 del Ejido Piedras Negras.

Los elementos de Bomberos rápidamente arribaron al lugar para tratar de sofocar el fuego, el cual ya había consumido gran parte del domicilio.

Afortunadamente los habitantes del mismo lograron salir al percatarse de que iniciaba el fuego, después de varios minutos los Bomberos lograron sofocar el fuego e hicieron la revisión del lugar para determinar las causas que provocaron el mismo, determinando que la causa fue un cortocircuito en una instalación eléctrica defectuosa.

El propietario del lugar de nombre José Riojas narró que él se encontraba en compañía de su esposa cuando se percataron que iniciaba el fuego en una de las habitaciones, por lo que decidieron salir del lugar.