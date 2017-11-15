Incendio en taxi provoca movilización

Afortunadamente solo quedó en un conato de incendio lo que en principio se había reportado como un incendio al número de emergencias.

Donde se reportó que un taxi de la línea Premier con número económico 412 se estaba incendiando en las calles Tercera y República.

Hasta donde llegaron elementos de Bomberos y Seguridad Pública a controlar el evento, mismo que ya había sido sofocado por el mismo conductor del taxi de nombre Antonio Rodríguez de 28 años.

El que manifestó que al ir a recoger pasaje se dio cuenta que del motor de la unidad empezó a salir humo, lo que hizo que detuviera la marcha del mismo y abriera el cofre para descubrir que era un cable de una de las bujías el que habría provocado un corto circuito por lo que actuó rápidamente y tomó el extintor que traía en la unidad y sofocó el conato de incendio, así como también vecinos del lugar lo auxiliaron con algunas cubetas con agua.