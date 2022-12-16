Incrementa padrón de deudores alimentarios

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Se cuenta con Registro de Deudores Morosos Alimentarios que de cierta manera es una forma de presionar a los padres irresponsables que no reportan la pensión alimenticia que por derecho les corresponde a sus menores hijos, señaló Alejandra Rivera Pérez.

Explicó que los niños tienen derecho de recibir pensión alimenticia desde que son menores e incluso siendo mayores de edad, pero que, aunque continúen sus estudios universitarios es obligación seguir aportando la pensión alimenticia.

Rivera Pérez detalló que es complicado cuando no se puede comprobar a cuánto ascienden sus ingresos, si el deudor no cumple con la manutención señalada para con sus hijos en un tiempo determinado de tres meses como lo marca la Ley se inscribe en el Registro de Deudores Alimentarios.

La única forma de ser inscrito o quitado de este Registro es mediante el dictamen de un Juez quien gira la orden para ser agregado siempre y cuando sean los tres meses continuos de ausencia de pago, este señalamiento no aplica en pensiones esporádicas.