Confirman infarto como causa de muerte y entregan cuerpo a familiares

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Tras concluir las diligencias ministeriales, la Fiscalía General del Estado entregó a sus familiares el cuerpo del hombre que fue localizado sin vida dentro de un vehículo, luego de confirmar mediante una necropsia que falleció a consecuencia de un infarto.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador del Ministerio Público, informó que la Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento del caso y realizó las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Explicó que el examen forense permitió establecer la causa de muerte, mientras que la comparecencia de los familiares ante el Ministerio Público permitió completar el procedimiento de identificación.

Con estos trámites concluidos, la autoridad ministerial puso el cuerpo a disposición de sus familiares, quienes quedaron a cargo de realizar los servicios funerarios y la inhumación.