Instalan luminarias led y 60 metros de cableado

NAVA, COAH. - Abarcando todos los sectores de Nava se realizaron trabajos de alumbrado público en la calle Ejido de la colonia Magisterio, instalando luminarias Led y 60 metros de cableado en el ese sector.

“Seguimos trabajando hasta el último día ofreciéndole a los navenses mejoras en cuanto al alumbrado público, queremos un Nava iluminado y seguro para todas las familias de cualquier sector”, declaró la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo.

Indicó que se mantienen activas las cuadrillas del departamento de Obras PÚblicas dedicadas a atender reportes de reparación de luminarias o instalación de las mismas; comentó que los reportes deben ser realizados a este departamento o en Atención Ciudadana.