Integran carpeta de investigación por asalto a tienda de abarrotes

Se están efectuando investigaciones en relación al asalto cometido en una tienda de abarrotes, se trata de obtener más información sobre características físicas y vestimenta del responsable.

Santiago Espinoza Eguía coordinador de la Unidad de Litigación e Investigación de Delitos, indicó que se integra la carpeta de investigación correspondiente.

El asalto se cometió en una tienda de abarrotes denominada Meydi, ubicada sobre calle Coniza en el sector Valle de las Flores.

El responsable llevaba el rostro cubierto con un pañuelo azul, ingresó a la tienda y con arma blanca amenazó a la encargada.

Este individuo logró huir llevándose la cantidad de mil 200 pesos en efectivo, se tomará el testimonio completo de la joven que sufrió dicho asalto.

Lo que se pretende es obtener información sobre datos característicos y de vestimenta del responsable.

De igual forma se comparará el modus operandi del asaltante con acontecimientos suscitados recientemente.