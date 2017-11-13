Intenta salir por la puerta falsa

Los hechos suceden en un domicilio ubicado sobre la calle Unidad de la Colonia Los Montes siendo el papa el que localizo a su hijo de nombre Francisco Armando Rosales Rodríguez de 26 años que fue avisado por un sobrino.

El papa llegaba de trabajar cuando fue por un avisado por un sobrino y al llegar al domicilio encontró a su hijo tirado en el patio de la casa desconociendo quien lo había descolgado de la tabla donde se había colgado.

Fue el padre el que traslado al lesionado al Hospital General Doctor Salvador Chavarria para su atención médica.

El medico en turno menciono que el lesionado presentaba un esguince cervical y el estado de salud era estable por lo cual fue dado de alta a petición del lesionado.