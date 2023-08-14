Intentan dos quitarse la vida

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - En casos separados, dos personas, una joven de tan solo 15 años y un adulto de 43, intentaron quitarse la vida, afortunadamente lograron ser rescatados a tiempo.

El primero de los casos se registró en la colonia mundo Nuevo, la persona de nombre Héctor Daniel Gámez Hernández de 43 años, intentó terminar con su vida colgándose de un cable el cual había amarrado a un árbol.

Los motivos que lo orillaron a tomar esta terrible decisión, fue por desesperación por no tener trabajo, además padece una enfermedad, fueron sus vecinos quienes lo salvaron, debido a que desde hace días lo notaba raro, se realizaron reporte ante el número de emergencias , fueron paramédicos quienes lo valoran medianamente.

El segundo caso se suscitó en el transcurso del domingo cuando una menor de tan solo 15 años, que intentó terminar con su vida, ingiriendo una gran cantidad de medicamento, fue ingresada a la sala de urgencias del Hospital Chavarría donde es reportada como estable.

Fueron sus propios familiares quienes la detectaron minutos después de haber ingerido las pastillas por lo que de inmediato dieron aviso a los cuerpos de emergencia quienes la atendieron.