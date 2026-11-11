Investigan posible descuido en atención a niña por raticida

PIEDRAS NEGRAS, COAH: La intervención de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) fue solicitada por la Fiscalía General del Estado tras el ingreso hospitalario de una niña de un año que tuvo contacto con una pastilla de raticida en su domicilio, en la colonia Ramón Bravo.

El incidente ocurrió durante los primeros minutos del miércoles, cuando la pequeña se encontraba en su vivienda. De acuerdo con los primeros reportes, la menor fue localizada con el producto en la boca, en un hecho que preliminarmente se atribuye a un posible accidente y un descuido de la persona encargada de su cuidado.

Intervención de la Pronnif

Familiares la trasladaron al Hospital General de Zona Número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo valoración médica. Los especialistas buscan establecer si ingirió alguna sustancia y descartar posibles daños a su organismo.

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento del caso y dieron aviso inmediato a la Pronnif.

Explicó que corresponde a esta última dependencia revisar las circunstancias en que ocurrió el incidente y determinar si hubo alguna irregularidad en el cuidado de la niña.

Posibles Consecuencias Legales

De encontrarse indicios de una posible omisión o responsabilidad, la Procuraduría podrá dar vista a las autoridades correspondientes para que se determine si existe alguna consecuencia legal.

Rodríguez Ríos precisó que la intervención ministerial forma parte de las instrucciones del fiscal general, Federico Fernández Montaño, para esclarecer los hechos de los que tenga conocimiento la corporación.