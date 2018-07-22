Invade carril y provoca choque

Se suscitaba un fuerte accidente vial en el cruce de las calles San Felipe y Zuazua Treviño de la colonia San Felipe a unos metros de la central de Bomberos ubicada en el auditorio Santiago V. González.

Al lugar rápidamente acudieron paramédicos de Bomberos los que atendieron a una persona del sexo femenino quien era la conductora del automóvil afectado, la cual tuvo que ser trasladada a la clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para su atención médica ya que presentaba fuertes dolores en la columna vertebral y era necesario que la examinara un médico.

Elementos de Tránsito Municipal arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y donde relataron que el accidente se suscitó cuando ambas unidades circulaban sobre la calle San Felipe con dirección hacia la estación de Bomberos, cuando repentinamente el conductor de un automóvil Aveo que viajaba sobre el carril derecho intenta ingresar hacia la calle Zuazua Treviño e invade el carril izquierdo sin percatarse de que venía una unidad a un lado impactándolo y provocando que la conductora perdiera el control y se impactara contra un poste propiedad de Comisión Federal de Electricidad.

Como responsable del accidente quedaba José Francisco de la Cruz Cantú quien conducía un automóvil marca Chevrolet Aveo color blanco modelo 2016 y como afectada Sarahí Leticia Martínez Cárdenas quien conducía un automóvil marca Chevrolet Cavalier color café modelo 2018.

El percance sería consignado ante el Ministerio Público en espera del parte médico de la persona lesionada y de que los seguros de ambas unidades llegarán a un acuerdo.