Descartan agresión en caso de mujer que ingresó al IMSS

PIEDRAS NEGRAS, COAH: La Fiscalía General de Justicia descartó, hasta el momento, que existan elementos médicos o testimoniales que confirmen la presunta agresión contra una joven de 24 años, quien ingresó al Hospital General de Zona número 11 del IMSS, luego de un reporte al 911 que alertaba sobre una posible golpiza y la pérdida de un embarazo.

El caso fue turnado al Centro de Empoderamiento de la Mujer, instancia que deberá determinar si existen elementos para establecer la posible comisión de algún delito, informó el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez.

Identificación de la víctima y el presunto agresor

La mujer fue identificada como Mónica Guadalupe Colunga López, de 24 años, mientras que en el reporte inicial se señaló a su expareja, Jorge Meza Martínez, de 25, como presunto responsable de la agresión, ocurrida supuestamente en la colonia Argentinas.

Sin embargo, al acudir al hospital y entrevistar a la mujer, agentes de la Agencia de Investigación Criminal no obtuvieron una declaración que confirmara la violencia denunciada inicialmente. De acuerdo con el funcionario, la joven manifestó que había acudido al nosocomio para una revisión relacionada con un supuesto embarazo.

Gómez Rodríguez explicó que, tras recibir el reporte generado a través del sistema de emergencias 911, se abrió una investigación por instrucciones del fiscal general y se solicitaron los informes médicos correspondientes.

Resultados de la investigación inicial

En la documentación revisada, precisó, no se hace referencia a lesiones derivadas de una agresión ni a un embarazo, por lo que la versión inicial no cuenta, hasta ahora, con respaldo en los reportes médicos.

El coordinador aclaró que el señalamiento original no necesariamente fue realizado por la propia mujer, pues la intervención de las autoridades se originó a partir de una llamada al 911.

El informe policial homologado fue remitido al Centro de Empoderamiento de la Mujer, que deberá continuar con las indagatorias y establecer si los hechos corresponden a alguna conducta delictiva.

Sobre la posibilidad de que la mujer pudiera enfrentar consecuencias legales por las distintas versiones que surgieron del caso, el funcionario señaló que esto dependerá de lo que arroje la investigación y de que se acrediten elementos constitutivos de algún delito.