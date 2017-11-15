Investigan supuesto auto-robo en empresa

Elementos policiacos tomaron conocimiento de un reporte de robo con violencia en una empresa, sin embargo, existen algunas inconsistencias que permiten referir que podría ser un auto-robo.

Sergio Delgado de Luna coordinador de la Unidad de Atención a Detenidos, indicó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a atender un supuesto robo con violencia.

Se trasladaron al libramiento Manuel Pérez Treviño donde se encuentra la empresa Industrial del Río.

Ahí se entrevistaron con Gregorio González Laborico, quien dijo ser el vigilante de dicho lugar, argumentó que estaba cuidando el área cuando ingresaron a la fuerza alrededor de ocho personas.

Lo amenazaron con arma blanca para luego robar barras de fierro, posteriormente se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Sin embargo, los elementos policiacos empezaron a cuestionar al vigilante quien cayó en varias contradicciones.

Todo apunta a que no fue un robo con violencia si no un auto robo, ya se integra una carpeta de investigación a fin de determinar lo que realmente sucedió en esta empresa.

Además, se revisa por parte de la Policía si existen cámaras de seguridad instaladas en dicho lugar para revisar los videos.