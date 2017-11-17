Investigan violación de niña de 13 años

Se trabaja en un caso de supuesta violación en agravio de una menor de edad, la Policía recaba información para buscar al presunto responsable.

La Fiscalía General del Estado recibió una denuncia en días pasados sobre un supuesto caso de violación.

El pasado miércoles la menor de 13 años acudió al área de Atención a Víctimas acompañada por su madre de nombre Lucero.

Se le brindó la atención correspondiente iniciando con una etapa de apoyo psicológico, sin embargo al día siguiente la adolescente entró en una severa crisis de nervioso.

Le dijo a la madre que ya no quería vivir y que prefería estar muerta, ante tal situación la mamá reportó el hecho a la policía.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a tomar conocimiento, ya se cuenta con una denuncia formal sobre el supuesto delito.

Se están realizando investigaciones, así mismo se tomará el testimonio de la adolescente y se buscarán medios de prueba.

De esta manera se trabajará para buscar y detener al presunto responsable de cometer esta presunta violación.