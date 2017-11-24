Joven es atacada por sujeto afuera de su propia casa

Momentos de angustia vivió una joven después de ser atacada por un sujeto el cual llevaba el rostro cubierto, los hechos se registraron en el sector Villarreal poco antes del amanecer, por fortuna la víctima se defendió logrando lesionar al responsable.

Alrededor de las 06:40 horas, se reportó un intento de violación sobre la calle Rey Jorge en la colonia antes mencionada.

Elementos policiacos se movilizaron, pero al arribar a la dirección referida no encontraron a nadie, minutos después se indicó que la afectada estaba en el edificio de la Fiscalía General del Estado.

La víctima tiene 19 años y refirió que iba llegando a su casa acompañada de su menor hija de 3 años, se disponía a abrir la puerta principal.

Repentinamente fue atacada por un sujeto el cual la sujetó por la fuerza, la aventó contra la pared mientras la pequeña observaba todo.

El sujeto llevaba el rostro cubierto con una capucha tipo camuflaje, la primera reacción de la joven fue defenderse por lo que empezó a lanzarle golpes al individuo.

Logró lesionarlo del rostro para luego golpearlo con su mochila, fue la manera en que lo pudo ahuyentar.