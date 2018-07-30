Joven muere ahogado en el río Escondido

La tarde del domingo se reportaba al número de emergencia 911 que una persona se había aventado hacia el río del puente de la Villa y ya no había salido, al lugar arribaron los equipos de rescate para intentar localizar al joven que reportaban como desaparecido en el agua.

Un grupo de personas que lo acompañaban eran los que les indicaban a los elementos de Bomberos dónde era el lugar que se había sumergido el joven, los jóvenes se encontraban bajo los influjos del alcohol y testigos en el lugar comentaron que el joven que se encontraba desaparecido también había estado tomando.

Ante lo profundo del lugar donde desapareció la persona, los elementos de Bomberos esperarían el arribo de una lancha y de equipo para poder buscarlo, ya que a su arribo el joven tenía cerca de 45 minutos de haberse sumergido y sin salir, una persona que fue testigo de los hechos había estado intentando localizar el cuerpo del infortunado, entrando varias veces al agua a buscarlo, después de varios intentos la persona localizó el cuerpo y lo arrastró a la orilla para que los paramédicos lo revisaran, pero la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarado muerto y esperarían el arribo de los peritos de la Fiscalía para hacer el levantamiento del cuerpo.

El joven respondía en vida al nombre de Ricardo Santos López, quien ese día cumplía su mayoría de edad, los 18 años, y se encontraba celebrando su cumpleaños en el momento que perdió la vida.

Al lugar llegaron la madre del joven y familiares quienes identificaron el cuerpo del infortunado, algunos de los familiares se mostraron molestos y amenazaron a algunos representantes de los medios de difusión que cubrían la nota, el nombre de la persona que logró rescatar el cuerpo es Jesús Adrián González de 32 años de edad, quien sin importarle arriesgar su vida y al ver el sufrimiento de la familia, decidió arrojarse al río para buscar y rescatar el cuerpo.