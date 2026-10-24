Fallece joven navajeado tras días hospitalizado

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un joven de 20 años perdió la vida la mañana de este sábado en la Clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de presentar complicaciones de salud tras sufrir una herida con un objeto punzocortante el pasado lunes.

El fallecido fue identificado como Cristian Alonso Ornelas Escobar, quien presentaba una lesión penetrante de aproximadamente dos centímetros en la parte posterior del tórax izquierdo, de acuerdo con la información médica. Su estado de salud se complicó y requirió una intervención quirúrgica; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, murió en el hospital.

Circunstancias de la agresión

De acuerdo con versiones sobre los hechos ocurridos días atrás, el joven habría sido agredido en dos ocasiones por un hombre y una mujer en el interior de una tienda OXXO ubicada en la calle Aguavientos, en el fraccionamiento Valle de las Flores.

Las circunstancias en las que ocurrió la agresión aún no han sido esclarecidas oficialmente.

Investigación en curso

Tras confirmarse el fallecimiento, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) iniciaron las diligencias correspondientes para reconstruir los hechos, determinar cómo ocurrió el ataque y establecer posibles responsabilidades. La investigación deberá precisar las circunstancias de la agresión y la posible participación de las personas señaladas en las versiones recabadas.