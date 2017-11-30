Joven que acuchilló a su ex recuperó su libertad

Gabriela Rodríguez Escobar quien lesionó con arma blanca a su ex pareja, recuperó su libertad debido a que las lesiones no eran consideradas como graves.

La joven fue detenida por elementos de la Policía Preventiva Municipal en el sector Buena Vista, después de reportarse a una persona lesionada.

El afectado fue Víctor Hugo Garay Domínguez quien resultó con varias heridas ocasionadas por arma punzo cortante.

La responsable declaró antes de ser arrestada, que su ex llegó a molestarla y al estarla agrediendo físicamente tomó un cuchillo y lo lesionó.

La carpeta de investigación se integró, así mismo el médico legista certificó como leves las lesiones que presentaba la víctima.

Como no son lesiones consideradas como graves, la joven recuperaría su libertad al cumplirse las 48 horas que marca el plazo.

Cabe mencionar que sí se podría judicializar el caso pero sin persona detenida, así mismo también pueden aceptar un arreglo en el área de medios alternos.

La mamá de la joven agresora, dijo que Víctor Hugo la acosaba constantemente y que supuestamente trabajaba para el municipio como escolta del presidente municipal, sin embargo dicha versión no se ha logrado comprobar.