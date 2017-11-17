Joven se intoxica con medicamentos al caer en depresión

Una joven intentó terminar con su vida consumiendo diversos medicamentos, al grado de intoxicarse, por fortuna está estable y fuera de peligro.

En la clínica 11 del IMSS Piedras Negras reportaban el ingreso de una persona intoxicada, elementos policiacos acudieron a tomar conocimiento.

En el área de urgencias recibía atención médica Cinthia Yaneth Torres Flores de 24 años, con domicilio en la colonia Presidentes en el municipio de Nava.

El médico que la estaba valorando comentó a la Policía que había sufrido una intoxicación con medicamento.

Al ser cuestionada sobre lo ocurrido, dijo que tenía problemas con su ex pareja sentimental y que estaba muy deprimida.

Tomó la decisión de quitarse la vida tomando los medicamentos Ketorolaco, Naproxeno y Ranitidina.

Afortunadamente se encontraba estable y fuera de peligro, ya que solo sufrió una intoxicación que requería de un lavado estomacal.

Por indicaciones médicas quedó internada bajo observación en dicho nosocomio y posteriormente sería dada de alta.