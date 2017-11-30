Jovencitas terminan huyendo con novios

Jovencitas menores de edad son reportadas como desaparecidas de forma constante, al final de cuentas son localizadas con sus novios.

La Fiscalía General del Estado, tiene un registro de que son muchos los reportes que se levantan donde refieren que adolescentes están reportadas como no localizadas.

El área de la Sub Procuraduría de Personas no Localizadas, es la encargada de recibir los reportes o denuncias.

Los familiares acuden a esta dependencia indicando que las jovencitas huyeron de sus domicilios o acudieron a un lugar y ya no regresaron.

Al recibirse el reporte, de inmediato se inicia una etapa de investigación y búsqueda, en donde participan ministerios públicos y elementos policiacos.

Se recaban datos importantes y se revisan las redes sociales que son utilizadas por las jovencitas, se obtiene información y se procede a efectuar la búsqueda.

Al final de cuentas son localizadas en casa de sus respectivos novios, refieren que tienen problemas con sus papás y por eso tomaron la decisión de escapar.

Sin embargo, por ser menores de edad se tiene que lograr su localización, ya que pudieran encontrarse en situación de riesgo, una vez encontradas concluye la búsqueda.