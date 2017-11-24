La detienen por quemar a su hijo

El domingo por la tarde, la mujer reprendió a su hijo quemándole las palmas de las manos, todo porque según ella se estaba portando mal y no le hacía caso; fue hasta el día lunes cuando lo llevó a que recibiera atención en un consultorio de una farmacia, como el menor no presentaba mejoría en sus quemaduras, lo llevó el día martes a que lo atendieran en la Clínica número 79 del IMSS en el área de urgencias médicas, fue ahí donde los médicos se dieron cuenta de las lesiones, y fue trasladado de urgencia a la Clínica número 11 del IMSS para que fuera internado, y darle atención médica, ya que sufrió quemaduras de primer, y segundo grado en ambas manos, fue ahí donde los médicos dieron aviso a las autoridades que se encontraba un menor con señales de maltrato, por lo que se trasladaron para tomar conocimiento de esto.

Los médicos comentaron que el menor requiere de implantes de piel en ambas manos, ya que las lesiones que le causó la madre no sanan solas, y para que el pequeño tenga una buena atención, y no pierda funcionalidad en sus manos dichos implantes ya fueron requeridos a la ciudad de Monterrey, los cuales comentaron son muy costosos, y tendrían que ser aplicados por un cirujano plástico.

Se tiene conocimiento de que la madre del menor ya es reincidente en este tipo de casos, ya que con anterioridad le fueron retirados dos menores de edad por la Pronnif.

La madre del menor responde al nombre María Catalina Reyes Menchaca, la cual fue puesta bajo custodia en lo que se revisa el caso.

El menor cuenta con nueve años y fue tomado en custodia por el coordinador Municipal de la Pronnif.

Los hechos ocurrieron en un domicilio de la colonia Doctores.