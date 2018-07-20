Ladrón se lesiona al intentar saltar cerca

Un sujeto que se encontraba bajo los influjos de solventes intentó entrar a robar en una casa en el sector del ejido Villa de Fuente, al intentar brincar la cerca y al encontrarse intoxicado, el tipo perdió el control y cayó sobre los picos de la cerca causándose lesiones lacerantes en una de sus piernas y en el cuero cabelludo.

Elementos de la Policía Preventiva tomaron conocimiento y detuvieron a Arnulfo Rodríguez González de 19 años de edad, quien comentó que había intentado ingresar a su domicilio y que por descuido se había causado las lesiones, pero vecinos del lugar mencionaron que el lesionado había intentado ingresar a un domicilio para robar y que fue al momento de intentar escapar cuando se causó las lesiones.

Al realizársele una revisión, se le encontró una botella plástica con solvente, mismo que utilizaba para drogarse, el sujeto fue trasladado por los mismos elementos policiacos al hospital general Dr. Salvador Chavarría para que recibiera atención médica y después fuera trasladado ante el Ministerio Público para que determinara su situación legal.