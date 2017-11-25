Le fallan los frenos repentinamente

Las dos personas que viajaban a bordo de la motocicleta se impactaron contra un taxi, el conductor refirió que se quedó sin frenos, el percance se suscitó en el sector Valle de las Flores.

El accidente se registró sobre las calles Mar Muerto y Mar Rubio, al sistema de emergencias 911 se reportó lo sucedido.

Una unidad de la Policía Preventiva Municipal acudió al lugar del percance, de igual forma una ambulancia debido a que reportaban lesionados.

Los paramédicos atendieron a dos hombres los cuales presentaban lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Se trata de Ricardo Cuenca Lara quien tripulaba una motocicleta Kurazai color gris con negro, modelo 2013.

El otro lesionado era su hermano quien lo acompañaba de nombre Gustavo Alberto Cuenca Lara, ambos fueron trasladados a un hospital.

De acuerdo a la versión de la policía, la motocicleta no cedió el derecho de vía, indicó el conductor que no funcionaron los frenos.

La unidad afectada es un Ford Focus color gris, modelo 2009, de la línea de taxis Águilas, el chofer responde al nombre de Miguel Angel Montellano Mendoza, la Policía Preventiva Municipal se hizo cargo de este accidente.

