Le ponchan llantas afuera de su casa

Elementos policíacos tomaron conocimiento de un reporte de daños en propiedad ajena, mismo que fue levantado por la persona afectada, con domicilio en la calle San Lorenzo número 1200 de la colonia Hacienda La Luna.

Al lugar arribaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal para levantar el reporte de daños en dos llantas de una camioneta marca Chevrolet Equinox color blanco modelo 2005.

La persona afectada de nombre Rosa Isela Ríos Calixto de 38 años de edad , relató a los oficiales que ella llegó por la tarde a su domicilio en la dirección antes mencionada y estacionó su camioneta al exterior del lugar y que varias veces escuchó ruidos, pero que al asomarse por la ventana no veía nada, que horas más tarde después de arribar a su domicilio intentó salir a hacer unos pendientes y fue cuando se percató que dos llantas de su unidad estaban ponchadas, y al revisarlas se percató que presentaban daño con lo que pareciera un arma punzo cortante.

Al cuestionarle a la mujer si sospechaba de alguien, mencionó que ha tenido problemas con un vecino de su misma cuadra de nombre Jesús N y que ella pensaba que podía ser esa persona la que ocasionó el daño a su unidad.

Por lo que los oficiales le pidieron que asistiera a poner su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, para que se iniciara carpeta de investigación y así poder dar con el o los responsables de este delito.