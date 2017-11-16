Le queman carro a policía

Daños materiales fue el saldo de un incendio registrado en un automóvil, el dueño es un oficial de policía.

La noche del martes se reportó un incendio a vehículo sobre la calle Mar Caspio en el sector Villas del Carmen.

El reporte no entró al C4 ni al sistema de emergencias, ya que el propietario resultó ser un elemento de la Policía Preventiva Municipal.

Compañeros del uniformado resguardaron el área mientras se sofocaba el siniestro, el automóvil color negro resultó con daños en la parte posterior.

Unos jóvenes que estaban jugando sobre la calle, comentaron que observaron a un hombre con el rostro cubierto acercarse.

Roció algún líquido flamable a la altura de la cajuela para después prenderle fuego, los jóvenes le gritaron y el responsable se dio a la fuga.

No fue posible localizar al presunto responsable, así mismo no hubo reporte oficial a los superiores de la Policía Preventiva Municipal ni del municipio por lo sucedido.

El carro fue retirado del lugar mientras que una unidad permaneció sobre la arteria durante varios minutos vigilando.