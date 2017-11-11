Le roban pick up y ladrones la chocan

Dos sujetos fueron detenidos después de robar una pick up y chocarla, el dueño de la unidad los identifica plenamente.

Al edificio de la Fiscalía General del Estado acudió Rogelio Aguilar Reyes, indicó que iba a formalizar una denuncia por robo de vehículo.

Refirió que estaba dormido en su domicilio ubicado en calle Tejo 800 en el sector Villas del Carmen, repentinamente entró su hijo preguntándole por la pick up.

Le contestó que estaba afuera y el hijo le dijo que no, por lo que al ser comprobó que el mueble no estaba donde lo había dejado estacionado.

Al realizar el reporte al sistema de emergencias y proporcionar los datos de la unidad, le manifestaron que el mismo vehículo había chocado cuadras más delante de su casa y había dos personas detenidas.

Los responsables de robar y chocar la pick up fueron identificados como Israel Aguilar Torres y el otro sujeto lo apodan “El Cuate”.

La pick up es una Chevrolet color negra, modelo 94, con placas del estado de Coahuila, el afectado dijo conocer a los sujetos y sabían que encendía sin llave.

Quedó en formalizar la denuncia y así presentar los documentos correspondientes para solicitar la devolución de su vehículo.