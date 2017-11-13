Lesionado de gravedad tras ser atropellado

Con lesiones graves resultó un hombre luego de ser atropellado por imprudente conductor.

Al sistema de emergencias se reportó a una persona atropellada.

Unidades de la Policía Preventiva Municipal se trasladaron sobre Román Cepeda a la altura de la colonia Suterm.

Los oficiales detectaron a una persona tirada sobre el pavimento.

Se solicitó de urgencia la presencia de una ambulancia, ya que la persona a se encontraba grave.

Paramedicos atendieron en el lugar a Ricardo Hernández Muñoz de 58 años, fue trasladado a un hospital de la localidad para atención médica.

Como responsable aparece un automóvil Mini Cooper color verde modelo 2018.

El conductor responde al nombre de José Octavio Galicia Guillén.

Esta persona quedó en calidad de detenida, por lo que sería puesta a disposición del ministerio público.

Testigos indicaron que el automóvil se desplazaba a exceso de velocidad atropellando a la persona.