Levantan denuncia por acoso a menor

Elementos de la Fiscalía General del Estado en el área de atención temprano, recibieron la denuncia de violación a la privacidad por parte de una persona del sexo masculino en contra de una menor de 13 años de edad.

La denuncia fue interpuesta por la madre de la menor en contra de una persona de nombre Cosme N, luego de que la menor le dijera que ya tenía varios días molestándola por medio de las redes sociales.

Elementos de la Fiscalía están iniciando la investigación para la identificación de la persona y recabar los datos de prueba para la integración de la carpeta de investigación, poder proceder legalmente en contra del responsable, quien en caso de ser encontrado culpable de este delito podría enfrentar varios años de cárcel.

Los elementos de la Fiscalía, exhortaron a los padres de familia que estén atentos del uso de las redes sociales por partes de sus hijos, ya que cada vez es más común que personas adultas utilicen estos medios para conocer a menores de edad y tener contacto con ellos, en algunos casos ya se han reportado la desaparición de algunos menores, después de tener contacto con personas desconocidas por redes sociales.