Liberan a padrastro que abusó de niña

De forma sorpresiva Iván “N” recuperó su libertad debido a que contaba con un amparo adquirido por un abogado particular, esta persona fue detenida en el edificio de la Fiscalía General del Estado al contar con una orden de aprehensión por abuso sexual.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que fue liberada la persona que contaba con una orden de aprehensión.

El individuo fue arrestado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal cuando se encontraba acompañado de su esposa y su madre en las oficinas de la Unidad de Atención Temprana.

Los policías del estado lo ubicaron y procedieron a realizar su arresto entre forcejeos en pleno pasillo.

Sin embargo, se dio a conocer que el presunto responsable de un delito de abuso sexual cometido en agravio de su hijastra de siete años; en hechos suscitados el pasado mes de marzo en la colonia Cumbres estaba amparado.

Una abogada particular presentó en la Fiscalía General del Estado dicho amparo, por lo que se ordenó su inmediata liberación.

El presunto responsable sería trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) para ser presentado ante un juez de control.

Sin embargo, al contar con el amparo tuvo que ser liberado por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

La carpeta de investigación se continúa integrando por parte del Ministerio Público, por lo que el caso se podría judicializar sin persona detenida.