Libre presunto doble homicida

Arturo Bautista Martínez alias “El Flaco” presunto responsable del doble homicidio cometido en el sector Mundo Nuevo, recuperó su libertad por indicaciones de una juez.

Santiago Espinoza Eguía coordinador de la Unidad de Litigación e Investigación de Delitos, dio a conocer que en audiencia efectuada el pasado martes el juez de control dio el auto de libertad a un inculpado en un delito de homicidio.

Esta persona había sido detenida en base a investigaciones, por lo que se solicitó una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado con ventaja.

De acuerdo a indagaciones participó en el doble homicidio suscitado en un domicilio ubicado sobre la calle General Cepeda en la colonia Mundo Nuevo.

Se integró la carpeta de investigación y se presentó al inculpado ante el juez de control, se había solicitado la ampliación del término por parte del abogado defensor.

Fue hasta este martes cuando se sostuvo otra audiencia en donde se buscaría lograr la vinculación a proceso.

Sin embargo, la juez penal tomó la decisión de liberarlo, argumentó que no existían elementos suficientes para acreditar su responsabilidad en el doble homicidio.

Por ello fue que ordenó la inmediata libertad de Bautista Martínez, la Fiscalía General del Estado no acepta tal decisión pero en términos legales la respeta.

Lo que se hará es continuar con las labores de investigación para buscar más pruebas y anexarlas a la carpeta de investigación.

El Ministerio Público contaba con elementos de prueba suficientes, además de que existía un señalamiento directo en contra del inculpado.