Libres los tres jóvenes que no pagaron cuenta en restaurante

Tras ser detenidos por no pagar una cuenta en un restaurante de la Zona Centro, los responsables recuperaron su libertad luego de llegar a un acuerdo.

El Ministerio Público integró la carpeta de investigación por un delito equiparado al fraude, ya que las personas no querían pagar el consumo.

Los hechos se registraron en una pescadería ubicada sobre la calle Zaragoza entre Matamoros y Terán en el primer cuadro de la ciudad.

Los jóvenes identificados como Jake N. de 24 años, Richard N. de 24 años y Carlos Alberto N. de 23 años de edad, respectivamente, supuestamente consumieron alrededor de 4 mil pesos.

Además se mencionaba que utilizaron una tarjeta al parecer clonada para pagar, pero tal versión no fue confirmada.

Al realizarse las indagaciones correspondientes, los detenidos aceptaron llegar a un arreglo con el restaurante.

Se procedió a establecer un acuerdo reparatorio y pagar lo consumido, de esa manera fue que pudieron recuperar su libertad.

La carpeta de investigación que estaba siendo integrada por parte del Ministerio Público quedó concluida al llevarse a cabo el arreglo entre los responsables y el restaurante pescadería establecido en la Zona Centro de Piedras Negras.