Llega desde Colombia el taller de baile a Nava

NAVA, COAH. - El municipio de Nava contará con un taller de Salsa, Merengue y Tango a manos de los maestros de baile colombianos residentes de Medellín, este próximo jueves 8 de diciembre, fomentando en los ciudadanos la cultura de otros países.

“Este taller se realizará en las instalaciones del gimnasio municipal Juan Martínez Pachín, comenzando a partir de las 4 de la tarde, para mayor información pueden acudir a la Casa de la Cultura o llamar al 862-109-7054”, indicó el titular de la cultura, Juan Antonio Balderas.

Agregó que este curso es apto para todas las edades y es completamente gratuito, además que es impartido por unos profesionales campeones de Salsa en el país colombiano.

“Es importante el aprender no solamente nuestra cultura, sino también la de nuestros países vecinos, y que mejor manera de aprender que por medio de una práctica que todo latino disfruta”, compartió.