Lo embiste taxi y lo lesiona

El conductor de un taxi circulaba sobre el Boulevard Juan Pablo II y al llegar al cruce con la calle San Isidro un ciclista se le atraviesa y lo impacta con el costado derecho de su unidad lo que provoca que el ciclista pierda el control y caiga al suelo golpeándose sobre su costado izquierdo.

Al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública Municipal para tomar conocimiento de los hechos y poner bajo custodia al presunto responsable también llegaron al lugar elementos de Rescate Urbano para atender al ciclista ya que se quejaba de dolores en su hombre izquierdo y después de ser atendido en el lugar fue trasladado al Hospital General Doctor Salvador Chavarría ya que presentaba una posible fractura en el mismo hombro izquierdo del cual se quejaba.

El presunto responsable responde al nombre de José Santiago Díaz Padrón de 51 años de edad el cual conducía un taxi de la línea chapulín con número económico ST-174 y el lesionado responde al nombre de Pedro Antonio de León Aguilar de 17 años.

El presunto responsable fue trasladado al edificio de Seguridad Pública para ponerlo bajo custodia mientras era atendido el lesionado y ver su situación jurídica debido a las lesiones que presentaba el ciclista que aunque no ponen en riesgo su vida si son de las que incapacitan temporalmente.