Lo lesionan mientras andaba de fiesta

Hasta el sector Villarreal llegaron elementos de Seguridad Publica y elementos de Rescate Urbano para atender el llamado de que se encontraba una persona del sexo masculino lesionada por arma blanca en la espalda .

El afectado responde al nombre de Francisco Jimenez Zarate con domicilio en la calle Palmito de la Colonia 2000 el cual menciono que se encontraba en una fiesta en el sector Villarreal cuando algunos de los asistentes empezaron a discutir para luego llegar a los golpes y el al intentar retirarse del lugar sintió que le dieron un navajazo en la espalda por lo cual no supo quien había sido el responsable de los hechos.

El afectado fue trasladado a un hospital de la localidad para ser atendido donde comento el medico en turno que presentaba una herida en el costado izquierdo el cual no penetro por lo cual no pone en riesgo su vida.

El estado de salud del afectado se reporto como estable.