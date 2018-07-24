Localizan el cuerpo de una persona ahorcada

La tarde del martes se reportaba al 911 que en el domicilio marcado con el número 727 de la calle Ceiba de la colonia Año 2000, se encontraba el cuerpo sin vida de una persona que había decidido salir por la puerta falsa y ahorcarse.

Al lugar arribaron paramédicos de Bomberos sólo para dar fe que la persona ya no contaba con signos vitales, el área fue acordonada por elementos de Seguridad Preventiva Municipal, así como elementos de la Agencia de Investigación Criminal, los cuales se harían cargo del levantamiento del cuerpo.

Los elementos policiacos se entrevistaron con el familiar que lo localizó, quien les dijo que al tener ya varios días sin saber de él, decidió ir a buscarlo, y al llegar al domicilio se percató que estaba colgado y fue cuando decidió llamar al número de emergencia.

El infortunado respondía en vida al nombre de Tomas Isaías Ruiz García de 25 años de edad, y era originario de San Luis Potosí, y se desconocían las causas que lo hayan hecho tomar esta fatal determinación.

El cuerpo de la persona sería trasladado a SEMEFO para la necropsia de ley y posteriormente esperar a que fuera reclamado por sus familiares.