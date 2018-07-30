Localizan hombre sin vida

El cuerpo de una persona sin vida del sexo masculino fue localizado dentro de las instalaciones deportivas de la clínica 11 del IMSS, que se encuentran ubicadas sobre el bulevar Mendoza Berrueto.

La persona fue localizada por una persona que asistió a las canchas a practicar deporte y fue quien dio aviso a las autoridades policiacas, elementos de la Agencia de Investigación Criminal así como de Fuerza Coahuila y Policía Preventiva municipal se dieron cita en el lugar para acordonar el área y poder realizar las investigaciones correspondientes.

La persona localizada sin vida era de complexión robusta, tez morena, de entre 50 y 55 años de edad y vestía una playera color gris, un pantalón de mezclilla, y tenis color blanco sin agujetas, a un lado de la persona se pudo apreciar un bastón con el que se presume se ayudaba para caminar, la persona no portaba ninguna identificación y al parecer era indigente, el cuerpo no presentaba signos de violencia por lo que se presume que su muerte fue por alguna causa natural, el cuerpo de la persona sería trasladado a SEMEFO local para realizar la necropsia de ley y dictaminar las causas de su muerte, y estarían en espera de que algún familiar reclamara el cuerpo y de no ser así sería depositado en una fosa común.