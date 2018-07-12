Localizan los cuerpos de dos personas muertas

La madrugada del jueves, elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento del hallazgo de dos personas del sexo masculino que fueron localizadas sin vida por familiares al interior de sus domicilios, esto en hechos por separado, ambas personas murieron por enfermedades que las aquejaban.

El primero de ellos se trataba de Abel López Zamago de 59 años de edad, el cual fue localizado por su cuñado cuando acudió a visitarlo y lo encontró tirado en el suelo, por lo que pidió el auxilio de una ambulancia para que se dirigiera a la dirección de calle Gómez Farías al domicilio marcado con el número 301 de la colonia Bravo, al llegar los paramédicos, se percataron que el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que llamaron a la autoridad competente, la persona fallecida padecía de cirrosis hepática debido a que ingería demasiado alcohol y se presume que esa fue la causa de la muerte.

El otro caso sucedió en la calle Oliver en el domicilio marcado con el número 1309 de la colonia Nísperos, donde se localizó sin vida el cuerpo de quien en vida llevaba el nombre de Joel Dragus Tinobis de 46 años de edad, el cual fue reportado por un familiar cuando se percataron que no reaccionaba y llamaron a un médico para que lo revisara, y solo ratificó que ya no contaba con signos vitales, está persona mencionaron que padecía de cáncer y que tenía un mes de que lo habían diagnosticado con esta enfermedad, por lo que muy probablemente esta sería la causa de su muerte.

En ambos casos, los familiares solicitarán a la autoridad la necropsia, ya que no se encontraron signos de violencia en ninguno de los casos.