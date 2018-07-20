Localizan una persona muerta en el río Bravo

Dos personas que se encontraban pescando a las orillas del río Bravo en la zona conocida como las Vegas del Río, esto entre los Puentes Internacionales 1 y 2 de esta ciudad, se percataron que algo flotaba en el agua, al aproximarse se percataron que era el cuerpo de una persona del sexo masculino sin vida.

Los pescadores dieron aviso a las autoridades por lo que se montó un operativo de rescate, al lugar llegaron elementos de Bomberos y del grupo Beta así como elementos de la Fiscalía General del Estado y Policía Preventiva, para ayudar en las labores del rescate del cuerpo.

El cuerpo de la persona vestía una camisa blanca de resaque y un short a cuadros y aparentemente tenía entre 22 y 25 años de edad, no portaba ninguna identificación o algo que ayudara a identificarlo.

El cuerpo del infortunado fue puesto a disposición de Semefo, los cuales se harían cargo de la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte, las que se presumen fue por ahogamiento.