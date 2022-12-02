Contactanos
Piedras Negras

Logran convenio para universitarias

Se consiguieron becas del 100% para mujeres en la UTCA.

Por Angel Garcia - 02 diciembre, 2022 - 01:20 a.m.
Se firmó el convenio entre UTCA y el Centro de Empoderamiento.
Se firmó el convenio entre UTCA y el Centro de Empoderamiento.

CIUDAD ACUÑA, COAH. - El Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer logró cerrar un convenio para brindar educación universitaria a las mujeres que así lo quieran, junto a la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña (UTCA), anunció Blanca Estela Garza Guajardo.

“Logramos cerrar un convenio con la UTCA, en donde las mujeres que pertenezcan al centro, obtendrían un apoyo con una beca al 100 por ciento para estudiar una carrera”, comentó la coordinadora del CJEM.

1 / 2
Logran convenio para universitarias
Beneficiarán a un gran número de mujeres.
2 / 2
Logran convenio para universitarias
Esperan tener más convenios.

Destacó la importancia de seguir sumando preparatorias dentro de los convenios, pues se busca que las mujeres tengan una segunda oportunidad para concluir su educación media superior, para si así lo deciden, seguir estudiando una carrera universitaria.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados