Logran convenio para universitarias

CIUDAD ACUÑA, COAH. - El Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer logró cerrar un convenio para brindar educación universitaria a las mujeres que así lo quieran, junto a la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña (UTCA), anunció Blanca Estela Garza Guajardo.

“Logramos cerrar un convenio con la UTCA, en donde las mujeres que pertenezcan al centro, obtendrían un apoyo con una beca al 100 por ciento para estudiar una carrera”, comentó la coordinadora del CJEM.

Destacó la importancia de seguir sumando preparatorias dentro de los convenios, pues se busca que las mujeres tengan una segunda oportunidad para concluir su educación media superior, para si así lo deciden, seguir estudiando una carrera universitaria.