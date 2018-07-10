Los reportes falsos siguen registrándose  

La noche del lunes se reportó que fueron observadas varias personas del sexo masculino circular por calles de la colonia Presidentes aparentemente armadas, se realizó un recorrido y no se encontró nada.

Elementos de las diferentes corporaciones policíacas, recibieron un reporte por parte del C4 en donde referían que habían observado a civiles armados.

De acuerdo al reporte mismo que fue anónimo, fueron observadas varias personas vestidas de civil portando armas de fuego.

No se especificó si armas cortas o largas, de inmediato elementos policíacos se trasladaron hacia este sector.

Se efectuó un recorrido por todas las calles, sin embargo, no se localizó a ninguna persona armada ni sospechosa.

Cabe mencionar que no fue posible entablar comunicación con la persona que realizó el reporte al Sistema de Emergencias 911.

Se da a conocer que este tipo de reportes falsos siguen realizándose con el objetivo de provocar una distracción entre las autoridades para poder cometer delitos.

Por fortuna los elementos de las diferentes corporaciones tienen buena comunicación y no se descuida la presencia y vigilancia en la ciudad al momento en que son atendidos este tipo de reportes de hechos falsos.