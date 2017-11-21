El olor fétido llamo la atención de quienes pasaban por la zona, luego de indagar la procedencia del nauseabundo hedor, realizaron el macabro hallazgo de un cuerpo sin vida flotando sobre el río Escondido.

Por lo que vecinos del lugar reportaron de manera inmediata al C4 el terrible deceso de una persona, cuyo cuerpo ya se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Los hechos se suscitaron cerca del cruce de las calles Emilio Portes Gil y Bocanegra en el sector Presidentes, sobre el cauce del río Escondido, hasta donde se trasladaron elementos policiacos para acordonar el área.

El cadáver localizado, portaba un suéter color negro y un pantalón café, sin embargo por el avanzado estado de descomposición serán las autoridades quienes determinen la identidad del hoy occiso.

Se espera con la necropsia de ley se determine si esta persona murió de asfixia por sumersión, o por otras cusas.

Cabe mencionar que el fallecido coincide con las características de una persona que había sido reportada como desaparecida el pasado sábado, quien responde al nombre de Juan Sánchez Villa de 47 años, quien tiene su domicilio en el sector Villa de Fuente, por lo que se harán las pruebas correspondientes para su identificación.

