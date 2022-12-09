Más comprometidas mujeres que hombres

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El delegado de Infonavit en Coahuila, Gustavo Ernesto Díaz Gómez señaló que en el estado según números registrados por las empresas que cotizan ante este Instituto, la brecha salarial por genero está en 21.4 por ciento.

Se tiene registro de un mejor cumplimiento de la mujer en Coahuila, quienes representan el 6.25 por ciento de la cartera vencida, mientras los hombres son el 9.28 por ciento.

Mientras los hombres están registrados con un salario integrado de 502.87 pesos, mientras que las mujeres en promedio están registradas con 398.37 pesos.

Díaz Gómez señaló que las mujeres cumplen en promedio con sus compromisos económicos en menor tiempo, es decir el compromiso crediticio lo andan liquidando en menor tiempo 9.8 años.