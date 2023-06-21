Mata golpe de calor a adulto mayor

Piedras Negras, Coah. - Este miércoles al mediodía se registró otra muerte a consecuencia del intenso calor, se trata de un adulto mayor de 87 años.

El occiso fue identificado como Margarito Zamora Castillo, fue su hijo José Manuel de 61 años, quien lo encontró sin vida en el patio de su domicilio cuando este llegaba de laborar. Al encontrarse con dicha escena, José Manuel hizo el reporte al 911, por lo que las autoridades se trasladaron hasta la colonia Siete Casas.

Al llegar paramédicos de Bomberos confirmaron que la persona se encontraba sin signos vitales, señalando que la probable causa de muerte se relaciona a un golpe de calor.

Autoridades de la fiscalía tomaron conocimiento de los hechos, por lo que se realizará la necropsia de ley para confirmar las causas exactas del deceso.