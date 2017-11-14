Menor de edad toma auto y choca contra barda de hotel

Al lugar llegaron elementos de Seguridad Publica para tomar datos de los hechos, en el cual se ve involucrado una menor de edad.

Los hechos ocurren sobre el Libramiento Fausto Z. Martínez donde la menor pierde el control del vehículo marca Ford Focus color plata, modelo 2012, e impacta la barda del hotel City Express .

Debido a lo fuerte del impacto se activaron las bolsas de aire lo que ayudo a que los ocupantes no sufrieran lesiones.

Fueron familiares de la menor los que llegaron al lugar de los hechos para tratar de llegar a un arreglo con los encargados del hotel y así reparar los daños provocados en el inmueble y pagar las multas correspondientes.

Es muy común que por el clima lluvioso que sea presentado en la ciudad y la falta de pericia en los conductores menores de edad, se den este tipo de accidentes en el que afortunadamente solo deja daños materiales y un gran susto que se lleva la menor.

Los oficiales que atendieron el llamado invitan a los padres de familia a que no dejen manejar a sus hijos menores de edad, ya que es muy común que por su falta de pericia provoquen accidentes y como en este caso que la menor tomó el carro sin permiso que vigilen lo que hacen sus hijos.