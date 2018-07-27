Menor intenta suicidarse en Villa de Fuente

Un menor de 16 años de edad, atentó contra su vida cuando intentó colgarse al interior de su domicilio ubicado sobre la calle Francisco I. Madero número 104 de la colonia Villa de Fuente.

El menor de nombre Manases N fue localizado por su padre , cuando se encontraba colgado con una cuerda en uno de los cuartos del domicilio, el menor de inmediato fue rescatado por su padre y el mismo lo trasladó al Hospital General Dr. Salvador Chavarría para que fuera revisado por los médicos, los cuales reportaban su estado de salud como estable , los mismos médicos del lugar hicieron el llamado a los agentes de la Agencia de Investigación Criminal los cuales arribaron al nosocomio para entrevistarse con el padre del menor de nombre Abel Alfaro García de 40 años de edad , quien dijo, que su hijo tiene algún tiempo con una fuerte depresión y que fue lo que lo orilló a tomar tan drástica decisión la que afortunadamente no pudo consumar.

El caso sería canalizado ante la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) con el fin de que el menor y la familia del menor recibieran ayuda psicológica para que no volviera a ocurrir este tipo de incidentes.