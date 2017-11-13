Menor lesiona a su mamá con un cuchillo

Los hechos suceden en las calles Padre de las Casas y Abasolo del sector Centro.

Fue el mismo menor el que salió a buscar ayuda después de lesionar a su mama en la mano con un cuchillo.

El menor comentaba que su madre constantemente lo maltrata e incluso lo tenía amenazado con pagarle a otro niño para que lo golpeara en la escuela a la que asiste el menor.

En el momento de los hechos el menor había sido golpeado con un azadón en la espalda y el en un momento de ira y susto tomo un cuchillo para defenderse y le provoco una lesión a su madre en una de sus manos por lo cual se asustó y salió a la calle a buscar quien auxiliara a su madre.

Vecinos del lugar comentaron que la madre del menor es una persona conflictiva la cual constantemente se ve involucrada en problemas.

El caso será turnado a la PRONNIF para su averiguación.