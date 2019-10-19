Menor se suicida por pleito con concubina

Christopher N. de 16 años, se suicidó en el patio de su domicilio ubicado en la colonia Argentinas al utilizar una soga para ahorcarse, familiares dieron a conocer que había sostenido una fuerte discusión con su pareja sentimental.

La Policía Preventiva Municipal informó que se reportó al sistema de emergencias 911 la localización de una persona sin vida.

Elementos de la corporación se trasladaron al cruce de las calles Iztaccíhuatl y General Cepeda, en el patio de la vivienda se encontraba una persona del sexo masculino muerta.

El área fue acordonada de inmediato y se dio aviso a elementos de la Agencia de Investigación Criminal, ya que se trataba de un suicidio.

El occiso utilizó una soga la cual ató al techo del domicilio para después ahorcarse, fue un vecino quien lo localizó y de inmediato lo bajó.

Desafortunadamente la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a fijar el área por parte del primer respondiente.

Familiares manifestaron que el adolescente tenía problemas con su pareja sentimental y tras una discusión tomó la decisión de quitarse la vida.

Se ordenó el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al Servicio Médico Forense en donde el médico legista le practicaría la autopsia para conocer la causa de la muerte.

Así mismo se informó que el menor no dejó recado póstumo en el lugar en donde manifestaba los motivos del suicidio.

El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación para recabar datos y testimonios de los familiares, así como de la persona que lo localizó.

El hallazgo se efectuó por parte de un vecino quien de inmediato lo bajó para darle los primeros auxilios, desafortunadamente ya no contaba con signos vitales.

Familiares manifestaron que tenía problemas con su pareja, por lo que el caso se encuentra bajo investigación.