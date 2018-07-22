Menor se traga un anillo

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaban conocimiento de una menor que ingreso a la clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a que se había tragado un anillo de juguete.

Los agentes se entrevistaron con el padre de la menor de nombre Ricardo Hernández Rodríguez de 28 años de edad quien dijo que su hija de 5 años de nombre Camila N, se encontraba en su casa jugando dentro de una bañera y que traía un anillo de juguete en la boca cuando por un descuido la menor se traga el anillo por lo que la tomó y la trasladó al hospital para que recibiera atención médica.

La menor fue atendida en el hospital en el área de urgencias y quedó internada para su vigilancia médica.

Los médicos comentaron que su estado de salud es estable pero que tendría que ser trasladada a la ciudad de Monterrey debido a que el anillo se había alojado en el esófago de la menor, por lo que requería ser revisada por un especialista.