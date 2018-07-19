Militares aseguran a centroamericanos en la garita del kilómetro 53

Al menos dos centroamericanos fueron asegurados por efectivos del Ejército en el puesto de vigilancia de la garita delo kilómetro 53, no se reportan detenidos.

La mañana de este jueves un autobús de pasajeros fue detenido sobre la carretera federal 57 en la antigua garita.

En dicho punto, elementos del Ejército Mexicano realizan revisiones a todas las unidades que circulan.

Principalmente a camiones de transporte público, ya que en muchas ocasiones se ha logrado detectar a personas de nacionalidad extranjera.

Se efectuó una revisión por parte de los efectivos militares, dentro del autobús fueron detectadas dos personas del sexo masculino.

Tras varias preguntas no pudieron acreditar su legal estancia en territorio mexicano, por lo que resultaron ser centroamericanos.

Se procedió a su aseguramiento dando aviso de forma inmediata al Instituto Nacional de Migración para que se hiciera cargo.

No se reportan personas detenidas, así mismo se continuó con la revisión a bordo de la unidad con el objetivo de detectar a más extranjeros.

Las personas fueron trasladadas a Piedras Negras para quedar bajo resguardo en las oficinas del Instituto Nacional de Migración, así mismo no reportan detenidos en dicho aseguramiento.